Freizeitwohnsitz-Kontrolle: 20 Teilnehmer bei Kurs

Was die Gemeinden mit ihren Organen gegen die geschätzten 10.000 illegalen Freizeitwohnsitze ausrichten können, liegt auf der Hand. In Ellmau, wo die Diskussion im Vorjahr durch die Beschäftigung von Securitys ihren Ausgang nahm (die „Krone“ berichtete), ist noch nicht entschieden, wie es mit den Kontrollen weitergeht. Man arbeite in dieser Frage eng mit den Gemeinden Reith und Going zusammen, heißt es im Gemeindeamt. BM Nikolaus Manzl war urlaubsbedingt nicht erreichbar.