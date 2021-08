Land stoppt Kontrolle bei Freizeitwohnsitzen

Einem Mitglied des örtlichen Gemeinderates passten diese Kontrollen nicht und so fragte er bei der Gemeindeaufsicht der BH Kufstein nach. Eigentlich wollte er nur wissen, ob denn der Bürgermeister diesen Auftrag ohne Gemeinderatsbeschluss vergeben und ob die Gemeinde an Personen, welche Nicht-Angestellte der Gemeinde und somit keine Organe der Gemeinde sind, persönliche Daten der Gemeindebürger wie Grundbuchauszug, Meldedaten etc. weitergeben dürfe. Dass er in der Folge den „Amtsschimmel“ peinlich ins Wiehern brachte, damit dürfte er nicht gerechnet haben.