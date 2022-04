Gasboykott wäre für Kärntens Industrie dramatisch

Wer sind nun die großen Industriebetriebe, die von russischem Gas abhängig sind? Unter anderen sind es jene Unternehmen, die bei ihren Produktionen hohe Temperaturen brauchen. Es verschanzt sich zwar jeder hinter dem Datenschutz, trotzdem sind die Namen rasch klar: RHI Magnesita in Radenthein, Infineon in Villach, die Treibacher, Evonik in Weißenstein und Fundermax in St. Veit.