Corona: Bulgarien erleichtert Einreise

Mund-Nasen-Schutz in Kliniken empfohlen

Eine weitere Lockerung betrifft die Maskenpflicht: Diese ist am Freitag in geschlossenen öffentlichen Räumen wie Supermärkten und Freizeiteinrichtungen gefallen. Selbiges gilt für den vorgeschriebenen Corona-Abstand. Gesundheitsbehörden empfehlen allerdings im öffentlichen Nahverkehr und in Kliniken weiterhin das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes.