Kampagne soll helfen, der Gewalt zu entkommen

Vor 25 Jahren wurde das Frauenhaus in der Draustadt eröffnet, das seitdem 739 Frauen mit ihren 765 Kindern betreut und in ein gewaltfreies Leben begleitet hat. Mit Unterstützung vom Land Kärnten wurde nun die neue Gewaltschutzkampagne „Ich gehe JETZT“ ins Leben gerufen, die heute in Villach startet.