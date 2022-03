Niederlande: Zwei Männer bei McDonald‘s erschossen

Bei einem Schusswaffenangriff in einem Schnellrestaurant in den Niederlanden hat es zwei Tote gegeben, wie die Polizei am Mittwochabend auf Twitter mitteilte. Der Vorfall ereignete sich gegen 18 Uhr in einer McDonald‘s-Filiale in der Stadt Zwolle. Der Angreifer ist laut Polizei flüchtig.