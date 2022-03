Junge ÖSV-Skicrosserinnen rasen zu Gold und Bronze

Das rot-weiß-rote Duo gab bereits in der Qualifikation den Ton an. Die 20-jährige Gigler – die erst vor der Saison von den Alpinen ins Skicrosslager gewechselt war – raste, 0,34 Sekunden vor Födermayr zur Bestzeit. Auch in den Viertelfinal-Heats gab sich weder die Vorarlbergerin noch die Oberösterreicherin eine Blöße. Beide gewannen ihre Läufe souverän.