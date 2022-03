Bauern sollen die Lebensmittelversorgung absichern

Großes Umdenken in der Agrarpolitik: Weil der Krieg in der Ukraine zu Engpässen etwa bei Getreide, Mais und Raps führen wird, will die EU schon jetzt gegensteuern. Das Europäische Parlament spricht sich für die Nutzung brachliegender Agrarflächen aus. Die EU-Kommission unterstützt Bauern mit 500 Millionen Euro.