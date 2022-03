Teuerungen lassen die Wogen hochgehen

Energie, Lebensmittel oder Wohnen - alles wird teurer. Die massiven Preisanstiege waren auch zentrales Thema in der Nationalratssitzung am Mittwoch, in der es zu einem Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition kam. Das von Türkis-Grün am Wochenende präsentierte Entlastungspaket in der Höhe von zwei Milliarden Euro wurde von der Opposition in der Luft zerrissen. Beschlossen wurde der schon länger angekündigte Energiebonus - ein Gutschein in der Höhe von 150 Euro.