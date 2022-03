Streit um Camp für Flüchtlinge geht weiter

Doskozil übt Kritik

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil hält an seiner Kritik am Vorgehen des Bundes fest. „Das ist die übliche Taktik des Innenministeriums, das Burgenland überfallsartig mit der Errichtung eines Asyl-Massenquartiers zu konfrontieren, darüber zufahren, ohne das Gespräch zu suchen, und wenn berechtigter Widerstand auftaucht, sofort so zu tun, als wäre nichts gewesen“, kontert er.