Diese Öffi-„Zuckerln“ soll es in Villach geben

Die Einführung einer sogenannten Marktkarte oder Boni für Marktkunden, die mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Einkaufen kommen, ist ein Anliegen, das der Verein Fahrgast Kärnten schon seit Jahren auf seiner Agenda hat. Die neue Verkehrsführung am Markt würde allerdings nur wieder mehr Besucher mit dem Auto in die Stadt locken, kritisieren die Experten. Stattdessen könnten in Villach an Markttagen vergünstigte Bustickets ähnlich dem Klagenfurter Vorbild angeboten werden, so der Vorschlag des Vereins.