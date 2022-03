Speckgürtelbonus am Weltglückstag

Die Versäumnisse liegen schon lange zurück. Wie das läuft, zeigte sich jetzt wieder am Beispiel der Pandemie. Aus Angst vor den Schreihälsen vom Schlage eines Herbert Kickl, die es in der Politik immer und zu jeder Zeit gibt, wird vor den notwendigen Maßnahmen zurückgeschreckt. Das Muster bleibt immer gleich: Zuerst wird das Offensichtliche ignoriert, und dann wird entgegen aller Fakten behauptet, es sei nicht vorhersehbar gewesen. Und danach will sich keiner an irgendetwas erinnern oder die Verantwortung übernehmen. So kommen wir nicht weiter und schon gar nicht aus der Krise.