Mit Ski-Polizisten auf Saalbacher Pisten

Einzig gegen 14 Uhr müssen die Polizisten noch zu einem Unfall am anderen Ende des Tals. Ein Skifahrer stürzt bei der Einstiegsstelle eines Sessellifts und bricht sich dabei den Unterarm. Fiechtl und Messner müssen bei Stürzen ohne Fremdeinwirkung an und für sich nicht tätig werden. In dem Fall musste dies der Betriebsleiter der Seilbahn erst glaubhaft vermitteln. Unfälle gibt es an diesem Tag im Skigebiet noch zahlreiche. Jedoch sind die meisten ohne Fremdverschulden, sogenannte Eigenverletzungen. Und bei denen braucht es in der Regel Fiechtl und Messner nicht.