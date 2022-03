Junge Männer nach Schlägen ins Gesicht in Klinik

Gegen 2.30 Uhr flogen vor einem Lokal in Innsbruck die Fäuste. Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge dürfte ein stark alkoholisierter Einheimischer (26) einem 19-Jährigen einen Schlag ins Gesicht versetzt haben, sodass dieser bewusstlos auf dem Gehsteig vor dem Lokal liegen blieb. Polizei und Rettung rückten an, der Verletzte wurde nach der Erstversorgung in die Klinik gebracht.