300.000 Kärntner können diesen Sonntag wählen

300.000 Kärntner wählen 2000 Pfarrgemeinderäte

Die 300.000 Wahlberechtigten wählen in Kärnten 2000 Pfarrgemeinderäte, weitere 1000 sitzen ohnehin im Gremium: Priester, Diakone, Pastoralassistenten. „Das Problem, dass niemand mitarbeiten will, hatten wir noch nie“, so Fritz. Doch in manchen Pfarren sei das Leben sehr lebendig, da nähmen 80 Prozent ihr Wahlrecht in Anspruch, in anderen sei das Interesse geringer, was vor fünf Jahren zu einer Wahlbeteiligung von 20 Prozent im Durchschnitt führte.