Riesenglück: Bub (2) überlebt Sturz von Balkon

Dramatische Szenen in Indien: Ein zweieinhalbjähriger Bub hat beim Spielen am Balkon das Gleichgewicht verloren, stürzte mehrere Meter in die Tiefe und knallte mit dem Kopf auf eine Asphaltstraße. Wie durch ein Wunder überlebte er den Sturz. Eine Kamera hat den schockierenden Moment festgehalten (siehe Video oben).