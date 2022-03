Nächster Sattelschlepper voller Spenden unterwegs

Trinkwasser wird benötigt

Derzeit sind es Medikamente, Notstromaggregate, aber auch Trinkwasser. Die Apotheke Job in Eisenstadt spendete einen ganzen Kleinbus voll Arzneimittel, Römerquelle in Edelstal steuert Trinkwasser bei. Denn in manchen Gebieten gibt es keinen Strom und kein Wasser mehr. Die einfachste Art zu helfen sind Geldspenden, die dann an die Betroffenen weitergegeben werden.