In Altenmarkt gibt‘s ein grünes Frühlingserwachen

Lage, Lage, Lage, lautet das Motto in der Immobilien-Branche. Von guter Lage lässt sich auch in der Gastronomie profitieren. „Wir sind ein Verkehrsknotenpunkt“, verrät Christian Jäger vom Laudersbach in Altenmarkt kein Geheimnis. Schon im Mittelalter – die erste urkundliche Erwähnung geht auf 1350 zurück – soll das an der alten Römerstraße gelegene Gut Reisende beherbergt haben. Heute bleibt man, von der A10 abgefahren, auf der B99 Richtung Radstadt düsend, gegenüber der Ortseinfahrt stehen, um es sich im 2017 großzügig ausgebauten Landhotel gut gehen zu lassen, vorzüglich zu speisen.