Gold, der Spiegel des Geldes

In Krisenzeiten wie diesen hilft ein Blick in den Spiegel. Auf Gold, das den wahren Wert jeder Währung abbildet. Gold verliert de facto nie an realer Kaufkraft. Seit 3000 Jahren. Gold steigt oder fällt nur im Vergleich zum jeweiligen Papiergeld wie Euro, Dollar - schon im alten Rom bekam man für eine Unze Gold eine Toga, heute einen Maßanzug. De facto hat Gold, gemessen in US-Dollar und Euro, ein neues Allzeithoch erreicht, sprich Gold ist so „teuer“ wie nie zuvor. Das mag manche zur irrigen Annahme verleiten, es gebe wenig Luft nach oben. Smarte Investoren jedoch steigen genau zu diesem Zeitpunkt ein, wo langfristige Widerstände gemessen in Papierwährung nach oben durchbrochen werden.