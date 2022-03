2027 ohne Russen-Gas?

Transport-Problem: Wenig bekannt ist, dass Österreich ein großes Transitland für Gas ist, das bei uns durchfließt und dann weiter nach Deutschland, Italien oder Frankreich geht. Einer der größten Speicher steht in Haidach (OÖ), an ihm ist auch die Gazprom beteiligt. Blöderweise ist dieser (und andere auch!) nicht einmal mit dem heimischen Gasnetz verbunden, weil er nur für den Transit gedacht ist. Auch der Transport von Flüssiggas (LNG) zu uns ist schwierig, weil man dazu ein Terminal am Meer braucht, wo es „regasifiziert“ wird, damit es in eine Pipeline passt.