Kiew: „Ode an die Freude“ als Botschaft an Europa

Seit Jahren kämpft die Ukraine um eine stärkere Anbindung an Europa, was Russlands Präsident Wladimir Putin jetzt mit aller Macht verhindern will. Der Maidan ist das Symbol für die Loslösung aus alten Bindungen und Fesseln, als die Ukraine noch Teil der Sowjetunion war. 2013 starteten hier monatelange Proteste gegen den Präsidenten Viktor Janukowitsch, der Beitritts-Gespräche mit der EU stoppte und engere Bindungen an die Regierung in Moskau suchte. Der ungeliebte Präsident wurde 2014 gestürzt und verließ das Land in Richtung Russland.