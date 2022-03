Vertriebene Frauen aus Ukraine besonders gefährdet

Die Care-Helferin Ninja Taprogge, die zuletzt beim Grenzübergang Medyka an Ort und Stelle gewesen ist, sprach zwar von einer geordneten Lage. Der Grenzübertritt funktioniert für die Vertriebenen bisher gut. „Die Leute kommen mit Bussen, Autos oder zu Fuß an die Grenze und können sie meist binnen einer halben Stunde passieren“, erklärte sie. Danach stehen für die Vertriebenen Aufnahmezentren bereit, in denen sie sich von den extremen Strapazen erholen können.