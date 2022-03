Rettungsmission für Eltern und Baby in Kiew

Erste Lebenstage im Spitalsbunker

Als russische Truppen ihr Nachbarland überfielen, war das burgenländische Pärchen in den Wirren des Krieges in Kiew gefangen. Im Keller eines Hauses der Leihmutter-Agentur mussten sie vor Luftangriffen ausharren. „Wir hören Einschläge in der Umgebung relativ nahe und müssen jeden Tag aufs Neue einen Horror durchleben!“, so die dramatische Schilderung des Vaters aus der Bombenhölle. Derweil musste auch ihre am selben Tag des Einmarsches geborene Tochter mit der Leihmutter nur eine Stunde nach der Geburt vor Luftangriffen in den Spitalsbunker flüchten.