Mit 20. März fallen Corona-Regeln in Deutschland

Freiheit mit wenigen Einschränkungen

Grundsätzlich werden Masken und Tests dort, wo es viele vulnerable Menschen gebe, also in der Pflege oder in Krankenhäusern, weiterhin bestehen bleiben. Eine Maskenpflicht könne es auch in öffentlichen Verkehrsmitteln geben. „Alles öffnen, das ist natürlich nicht vorgesehen“, sagte Lauterbach.