Deutschland: Corona-Maßnahmen fallen ab 20. März

Ab dem 20. März sollen auch in Deutschland ein Großteil der Corona-Beschränkungen entfallen, sagte der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Mittwoch nach Beratungen von Bund und Ländern in Berlin. Schutzmaßnahmen wie Maskentragen und Abstandhalten sollten aber erhalten bleiben. „Wir können zuversichtlicher nach vorne schauen, als wir das in den letzten Wochen konnten“, erklärte Scholz.