Baerbock für allgemeine Impfpflicht in Deutschland

Deutschland wohl vor großen Lockerungen bis zum 20. März

In knapp fünf Wochen könnten in Deutschland unterdessen alle tiefgreifenden Corona-Einschränkungen auslaufen. „Bis zum kalendarischen Frühjahrsbeginn am 20. März 2022 sollen die weitreichenden Einschränkungen des gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen Lebens schrittweise zurückgenommen werden“, heißt es am Montag in einem mehreren Medien vorliegenden Entwurf für die Beratungen von Scholz in der Ministerpräsidentenkonferenz.