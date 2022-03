Deutschland: Deutlicher Anstieg der Neuinfektionen

Die Corona-Zahlen steigen auch in Deutschland weiter an. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am 8. März 156.799 Neuinfektionen. Das sind 34.688 Fälle mehr als am Dienstag vor einer Woche, als 122.111 positive Tests gemeldet wurden. Zudem stieg die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz nun den sechsten Tag in Folge und liegt bei 1293,6 nach 1259,2 am Vortag. Die Zahl der gemeldeten Todesfälle hat sich auf 124.450 erhöht.