RKI: Omikron-Subtyp BA.2 legt in Deutschland zu

Nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) hat die nach ersten Erkenntnissen noch schneller übertragbare Variante BA.2 von Omikron in Deutschland merklich zugelegt. Der Anteil in einer Stichprobe untersuchter Corona-Fälle sei zuletzt auf 14,9 Prozent gestiegen, hielt das RKI in seinem Wochenbericht vom Donnerstagabend fest.