Grüne schließen gemeinsame Kandidatur mit Erde aus

Das klingt selbstbewusst, kann aber fürchterlich ins grüne Auge gehen. Die „Erde“, die es eigentlich nur in Villach gibt und die es dort mit radikal grünen Ansätzen bis in den Stadtsenat geschafft hat, trat bei der Landtagswahl 2018 kärntenweit an und erreichte starke 1,9 Prozent. Zum Vergleich: Die Grünen flogen mit 3,1 Prozent aus dem Landtag.