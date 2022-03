Die Grünen fordern „Pellets statt Putin!“

Landesversammlung als „Countdowns in den Landtag“

Die Landesversammlung war der Startschuss für den Wahlkampf oder wie Voglauer es auch formulierte des „Countdowns in den Landtag“. Nicht von ungefähr fand die Veranstaltung auf den Tag genau ein Jahr vor dem mutmaßlichen Wahltermin statt. Mit drei Themen will Voglauer dieses Comeback schaffen: Verdoppelung des Budgets für die Öffis, verpflichtender Klimacheck für alle Bauvorhaben und Kampf gegen die Abwanderung.