„Die Leute wollen jetzt wieder fortgehen“

Nach der Corona-Pause sperrte am Wochenende die Nachtgastro im Burgenland wieder auf. Los war in den Diskotheken und Bars einiges. „Es war zu spüren, dass die Leute wieder fortgehen wollen“, lautete der Tenor der Betreiber von Nord bis Süd. Jetzt hoffen alle, dass der positive Trend in den nächsten Monaten anhält.