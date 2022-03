Politik und Kultur: Welten prallten aufeinander

Kultur in Innsbruck: Prozess gestartet

Unter dem Titel Kulturstrategie 2030 arbeiteten zuletzt insgesamt rund 400 Kunst- und Kulturschaffende in Workshops an einem umfassenden Forderungskatalog. Die Politik saß auch mit am Tisch, hielt sich jedoch zurück: Man würde später noch genug Gelegenheit haben, sich einzubringen. Am Dienstag krachte es dann aber in größerer Runde – die Welten von Kultur und Politik prallten aufeinander. Am Ende einer fünfstündigen, gemeinsamen Sitzung kochten Emotionen hoch, Tränen flossen bei einer der Projektverantwortlichen. Grund: Die Stadt wollte die im Workshop erzielten Ergebnisse bzw. Positionen der Künstlerschaft nicht einfach 1:1 übernehmen. Donnerstag dann erneut Sitzung: Die Workshop-Ergebnisse werden jetzt veröffentlicht, die Politik nimmt in einer eigenen Runde dazu Stellung. Es geht um jährlich rund 15 bis 17 Millionen Euro, die vonseiten der Stadt in den Kulturbereich fließen.