Berlusconi: 3 Mio. € für Mutters Krankenschwester

„Bunga-Bunga-Partys“ mit jungen Frauen

Berlusconi muss sich in dem Prozess wegen Korruption und Zeugenbestechung im Zusammenhang mit seinen „Bunga-Bunga-Partys“ mit jungen Frauen verantworten. Schon vor Jahren wurde Berlusconi in einem ersten Verfahren, dem sogenannten Ruby-Prozess, wegen Amtsmissbrauchs und Förderung von Prostitution Minderjähriger angeklagt und aus Mangel an Beweisen am Ende freigesprochen. Neben ihm müssen sich nun weitere Angeklagte dafür verantworten, damals falsch ausgesagt zu haben.