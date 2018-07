Mussolini-Enkelin bricht mit Berlusconi-Partei

Mussolini will im Mitte-rechts-Block aktiv bleiben

Sie sei objektiv nicht in der Lage, ihren Beitrag für eine Veränderung in der Partei zu leisten, deren Popularität auf ein historisches Tief gesunken sei. Die Parteispitze habe keine Absicht für einen Wandel. Mussolini kündigte an, dass sie weiterhin im Rahmen des Mitte-rechts-Blocks politisch aktiv bleiben werde. Die postfaschistische Partei „Brüder Italiens“ dementierte, dass sie Mussolini aufnehmen wolle. Deren Ideen seien mit jenen der Gruppierung nicht im Einklang, hieß es in einer Presseaussendung.