Schlüsselzeugin im Berlusconi-Prozess vergiftet

Das marokkanische Model war am 1. März nach einem einmonatigen Klinik-Aufenthalt in Mailand gestorben. Gegenüber ihrer Familie hatte sie die Befürchtung geäußert, sie sei vergiftet worden. Der Staatsanwalt berichtete, dass Vergiftungssymptome an der Leiche festgestellt worden seien. Es sei allerdings noch verfrüht, Schlüsse zu ziehen. Ärztliche Befunde würden noch geprüft. Ärzte der Klinik, in der die Frau gestorben ist, sollen befragt werden.