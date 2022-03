USA verschieben nach Putins Drohung Raketentest

Die USA testen regelmäßig die Zielgenauigkeit und Zuverlässigkeit ihrer Interkontinentalwaffen. Langstreckenraketen des Typs Minuteman können mit Atomsprengköpfen bestückt werden. Während des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine hatte Putin am Sonntag befohlen, die Abschreckungswaffen der Atommacht in besondere Alarmbereitschaft zu versetzen. Die Ankündigung wurde weithin als Drohung mit dem Atomwaffenarsenal des Landes aufgefasst. „Wir bewerten die Anordnung von Präsident Putin und sehen derzeit keinen Grund, unsere eigene Alarmstufe zu ändern“, hatte die Sprecherin des Weißen Hauses, Jen Psaki, am Montag gesagt.