Nach einer Woche Krieg ist noch nicht absehbar, wie sich die Situation in der Ukraine weiterentwickelt. Europaministerin Karoline Edtstadler hat die Amtsgeschäfte in den vergangenen Wochen aufgrund einer Covid-Infektion von zu Hause aus geführt. Im Interview mit Katia Wagner spricht die Politikerin über die Neutralität Österreichs, ein geeintes Europa und die russische Ausrichtung. „Das ist ein Krieg, der von Putin geführt wird“, so Edtstadler.