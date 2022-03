Schützenhöfer: „Kein Grund zur Sorge wegen Gas“

Vertreter der Politik, der Verwaltung, der Einsatzorganisationen und des Militärs trafen sich am Mittwoch in der Grazer Burg, um den Ukraine-Krieg zu besprechen. Danach betonten Hermann Schützenhöfer und Anton Lang einmal mehr die Solidarität mit dem angegriffenen Land: „Das, was sich derzeit rund um uns abspielt, macht uns alle fassungslos. Wir brauchen in Zukunft ein starkes Bundesheer, die Bundesregierung ist gefordert, die notwendigen Budgetmittel zur Verfügung zu stellen.“