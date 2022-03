Eine Million Dollar Kopfgeld auf Putin ausgesetzt

Der in den USA lebende Russe versprach in seinem Posting eine Million Dollar „an jenen Beamten, der gemäß seiner verfassungsmäßigen Pflicht Putin unter Anwendung russischer und internationaler Gesetze verhaftet“. Putin sei nicht mehr der Präsident, als der er an die Macht gekommen sei, erklärte Konanykhin weiter. Der Kremlchef habe die Verfassung verletzt, weil er freie Wahlen eliminiert und Gegner ermordet habe. „Als russischer Staatsbürger sehe ich es als meine moralische Pflicht, die Entnazifizierung Russlands zu unterstützen“, meinte der 55-Jährige und verwendete dabei den gleichen Begriff, den auch Putin im Zusammenhang mit seiner offiziell als „Spezialoperation in der Ukraine“ bezeichneten Invasion benützt.