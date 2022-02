Öffnungsschritte ab 5. März in Kärnten fix!

Novavax-Impfstoff

Ab heute Nachmittag können auch alle, die sich für den Novavax-Impfstoff auf der Plattform des Landes vorgemerkt haben, einen fixten Impftermin buchen, die Erinnerung erhalten alle via SMS oder E-Mail, je nach Angabe. Geimpft wird ab Donnerstag in den Impfzentren in Klagenfurt und Villach von 10 bis 18 Uhr (mit Anmeldung) und am Freitag verimpft auch die ÖGK in ihrer Impfstraße am Alten Platz in Klagenfurt zusätzlich Novavax (Impfzeiten von 12 bis 18 Uhr - ohne Anmeldung). Es werden ausschließlich Erstimpfungen verabreicht.