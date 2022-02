Werden die Corona-Maßnahmen in Kärnten verlängert?

Die Verlängerung der Maßnahmen kommt besonders in der Wirtschaft schlecht an: Stefan Sternad, Obmann der WK-Fachgruppe Gastronomie, ist „schockiert über die Verantwortungslosigkeit der Politik“. Man befürchte eine massive Abwanderung von Gästen in andere Länder Europas, in denen die Maßnahmen bereits gefallen sind. Die Interessenvertreter kündigen an, rechtliche Maßnahmen gegen ausbleibende Lockerungsschritte ausschöpfen zu wollen.