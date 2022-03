Die Debütantin hat wieder Spaß am Skifahren

Der war der Bartholomäbgerin nämlich abhandengekommen. „Ich hatte in der Vergangenheit immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen“, erklärt „Mandy“ und gesteht: „Als ich im März 2021 die Saison wegen einer Corona-Infektion dann auch noch vorzeitig beenden musste, war der Spaß ganz weg.“ Sogar ein Karriereende spukte durch ihren Kopf. Doch die Head-Pilotin entschied sich dazu weiterzukämpfen. Nach bestandener Matura am Sportgymnasium Dornbirn krempelte die Jugendolympiasiegerin in der Kombi von 2020 vieles um. „Seit dem Frühjahr arbeite ich mit Max Cavada, der auch Marco Rossi betreut, an meiner Fitness und das hat Früchte getragen“, freut sich Salzgeber, die bei ihrer Junioren-WM-Premiere in Kanada mit Ausnahme des Slaloms in allen Disziplinen zum Einsatz kommen könnte.