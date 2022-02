Wiener Polizei rammt Klein-Lkw bei Einsatzfahrt

Bei einer turbulenten Einsatzfahrt mit Blaulicht und Folgetonhorn in Wien-Meidling hat am Montag gegen 11 Uhr ein Polizeiauto einen Klein-Lkw gerammt. Die Funkbesatzung dürfte in einer Kurve von der rechten Fahrbahn abgekommen sein. Fatalerweise kam ihnen dort der andere Wagen entgegen, die Fahrzeuge sind miteinander kollidiert.