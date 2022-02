Kärntner Bauern holten sich mit gelber Knolle Gold

Herausforderung Klimawandel

Der Klimawandel stellte den Kärntner Familienbetrieb in den vergangenen Jahren vor Herausforderungen. „Es gab vor allem Lagerungsprobleme. Durch eine neue Lagerhalle konnte nun aber eine Lösung gefunden werden, damit die Knollen länger haltbar sind.“ Insgesamt 17 verschiedene Kartoffelsorten baut die Familie auf ihrem Hof in St. Egyden an – eine davon heißt übrigens Birgit, die Gewinnerin.