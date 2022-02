Mayer: „Sicher keine g’mahte Wiesn“ in Landeck

Welche Strategie schlagen Sie beim Thema Wohnen vor?

Dieses Thema ist differenziert zu betrachten: In Perjen soll in Kürze ein Objekt für betreubares Wohnen in Verbindung mit einigen Mietwohnungen entstehen. Damit ist dann der Ersatz für die ehemalige Südtiroler Siedlung abgeschlossen. Für weitere Neubauten mit gemeinnützigen Mietwohnungen besteht derzeit keinerlei Bedarf. Die Wohnbaugesellschaften haben allerdings die Aufgabe, bestehende Gebäude zu sanieren sowie auch die Mietpreise in diesen Gebäuden zu stabilisieren.