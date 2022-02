Sexuelle Gewalt: Die langfristigen Kriegsfolgen

Kriegsvergewaltigungen sind nur eine Dimension geschlechtsspezifischer Gewalt in Kriegen. Hinzu kommt, dass Frauen in bewaffneten Konflikten oft keinen Zufluchtsort mehr vor häuslicher Gewalt finden. Geschlechtliche und sexuelle Minderheiten sind in bewaffneten Konflikten besonders häufig von Übergriffen betroffen. Manchmal werden auch kriegstraumatisierte Soldaten nach der Rückkehr in ihre Familien gewalttätig.