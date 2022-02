Putin ruft Ukrainer zum Sturz ihrer Regierung auf

In Reden an das Volk Russland als Opfern hingestellt

Auch die Invasion in der Ukraine hatte Putin in einer TV-Ansprache angekündigt - kurz bevor in den frühen Morgenstunden am Donnerstag die ersten Raketen auf Ziele in dem Land niedergingen. In der Rede hatte er den Angriff unter anderem mit Atomwaffen begründet, die in der Ukraine „auftauchen“ würden. Das werde Russland nicht zulassen. In Ansprachen an das eigene Volk versucht Putin naturgemäß, den Angriff auf das Nachbarland zu rechtfertigen und Russland als die eigentlichen Opfer hinzustellen.