Kiew: Russische Soldaten in ukrainischen Uniformen

Vormarsch der russischen Truppen am Fluss Teterow gestoppt

Am Freitagmorgen hatte die ukrainische Armee auch nördlich von Kiew auch Kämpfe gegen vordringende russische Truppen gemeldet. Zu Gefechten kam es demnach in den Orten Dymer, das rund 45 Kilometer nördlich von Kiew liegt, sowie Iwankiw, rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt. Dort sei „eine große Anzahl von Panzern des Feindes eingetroffen“. Später teilten die ukrainischen Streitkräfte mit, der Vormarsch der russischen Truppen sei am Fluss Teterow gestoppt worden: „Die Brücke über den Fluss wurde zerstört.“ Aus diesem Grund hat sich der russische Vorstoß nun an andere Stelle verlagert.