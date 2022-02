Überzeugungsarbeit braucht mehr Geduld und Zeit

Die Familiengründung ist nach wie vor für Frauen gleichbedeutend mit dem Karriereknick.

Deshalb muss ein Unternehmen Frauen schon vor der Babypause motivieren, in eine Führungsposition zu gehen und bei der Rückkehr der Mitarbeiterin ein flexibles Arbeitszeitmodell in Teilzeit anbieten, das den Wiedereinstieg in eine Führungsposition ermöglicht.