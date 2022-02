Kampagne fordert für Frauen „bissl mehr“

Die Oma, die das Sparschwein wegen der kleinen Pension plündern muss, die Wurstverkäuferin, die sich selbst „ein bissl mehr“ aufs Brot legt oder das Mädchen, das genauso viel Taschengeld will wie der Bruder. Zehn kurze Videos werden im Rahmen der neuen Kampagne ab sofort auf Social Media verbreitet, unterlegt mit dem Song der Poxrucker Sisters „Deafs a bissl mehr sei?“. „Es darf“, sind sich Stefanie, Christina und Magdalena Poxrucker einig, die Ungleichbehandlung auch im Musikbusiness beklagen. Im Schnitt verdienen Frauen in OÖ 17,8 Prozent weniger als Männer. Die Kampagne soll „Frauen Mut machen, das einzufordern, was ihnen zusteht“, so Haberlander.